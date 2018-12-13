В стилі The Rolling Stones: український гурт Fontaliza презентував відео з газетних заголовків

Український музичний гурт Fontaliza презентував лірик-відео з газетних заголовків на нову пісню "4.20", яка увійшла до альбому "Фірмові рухи".

Реліз альбому відбувся у жовтні 2018 року, а відеокліп на пісню "4.20" опубліковано 13 грудня на офіційному YouTube-акаунті гурту.

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За словами вокаліста та гітариста групи Fontaliza Павла Холошева, "4.20" – це пісня, що характеризується перевагою форми над змістом.

Ми колись читали історію The Rolling Stones, які вичерпавши всі творчі сили для написання пісень, склали текст з газетних заголовків. Ми вирішили взяти приклад наших старших братів. Вирушили до найближчого супермаркету, набрали новинних газет і стали шукати найбільш помітні й абсурдні на наш погляд заголовки. На мій подив, це виявилося досить захоплюючим заняттям. Чого тільки не пишуть в газетах: і про коханку чоловіка, і про психоделічні зустрічі з Богом. Коли ми записали пісню, виявилося що тривалість треку 4 хвилини 20 секунд. Я вирішив зберегти концептуальність пісні, тому щоб закінчити роботу над текстом прокидався о 4:20 ранку,

– розповів артист.



Гурт Fontaliza презентував лірик відео "4.20" / Прес-служба

Холошев додав, що гурт не намагався вкласти в цю композицію якийсь сенс, але кожен знаходить у треку свої асоціації.

"Думаю, що з цією піснею нам хоч трохи вдалося наблизитися до концепції створення справжнього мистецтва. Коли ти створюєш щось граючись. Нехай навіть все це ілюзія", – наголосив він.

Дивіться відеокліп гурту Fontaliza на пісню "4.20":

Що відомо про гурт Fontaliza? Це український гурт з Горлівки, що з 2014 грає інді-рок в Києві. Команда відома потужними лайвами, виступами на фестивалях Atlas Weekend, Файне Місто, Республіка, Схід Рок.