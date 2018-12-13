В стилі The Rolling Stones: український гурт Fontaliza презентував відео з газетних заголовків

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Гурт Fontaliza
Гурт Fontaliza / Прес-служба

Український музичний гурт Fontaliza презентував лірик-відео з газетних заголовків на нову пісню "4.20", яка увійшла до альбому "Фірмові рухи".

Реліз альбому відбувся у жовтні 2018 року, а відеокліп на пісню "4.20" опубліковано 13 грудня на офіційному YouTube-акаунті гурту.

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За словами вокаліста та гітариста групи Fontaliza Павла Холошева, "4.20" – це пісня, що характеризується перевагою форми над змістом. 

Ми колись читали історію The Rolling Stones, які вичерпавши всі  творчі сили для написання пісень, склали текст з газетних заголовків.  Ми вирішили взяти приклад наших старших братів. Вирушили до  найближчого супермаркету, набрали новинних газет і стали шукати  найбільш помітні й абсурдні на наш погляд заголовки. На мій подив, це  виявилося досить захоплюючим заняттям. Чого тільки не пишуть в  газетах: і про коханку чоловіка, і про психоделічні зустрічі з Богом.  Коли ми записали пісню, виявилося що тривалість треку 4 хвилини 20  секунд. Я вирішив зберегти концептуальність пісні, тому щоб закінчити  роботу над текстом прокидався о 4:20 ранку,
– розповів артист.


Гурт Fontaliza презентував лірик відео "4.20" / Прес-служба

 Холошев додав, що гурт не намагався вкласти в цю композицію якийсь сенс, але кожен знаходить у треку свої асоціації.

"Думаю, що з цією піснею нам хоч трохи вдалося наблизитися до концепції створення справжнього мистецтва. Коли ти створюєш щось граючись. Нехай навіть все це ілюзія", – наголосив він.

Дивіться відеокліп гурту Fontaliza на пісню "4.20":

 

Що відомо про гурт Fontaliza? Це український гурт з Горлівки, що з 2014 грає інді-рок в Києві. Команда відома потужними лайвами, виступами на фестивалях Atlas Weekend, Файне Місто, Республіка, Схід Рок.

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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