В сукні кольору рожевого золота: Іванка Трамп приголомшила розкішним виходом у Римі

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Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Популярна американська білявка Іванка Трамп, яка є найближчим радником президента США, разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером потрапила до списку запрошених на весілля Міші Нону. 37-річна бізнесвумен постала перед папараці та гостями у романтичному та водночас неймовірно елегантному образі.

Оскільки Міша Нону є відомою американською модельєркою, то в списку запрошених на її весілля були не лише зірки шоу-бізнесу, але й відомі політики та бізнесмени. Так, з однієї з машин, що прибули до вілли "Аурелія", що в елітному районі Рима, вийшла 37-річна Іванка Трамп і її чоловік Джаред Кушнер.

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Дочка Дональда Трампа постала перед папараці у розкішній сукні пудрового відтінку від відомого бренду Galia Lahav. Варто відзначити, що ізраїльська модельєрка, яка створила однойменну марку, відома у всьому світі виробництвом чи не найкращих весільних і вечірніх суконь.

Для урочистої події, яка проходила у сонячному Римі, Іванка Трамп обрала сукню довжини максі у блідо-рожевому відтінку. Її струнку талію підкреслював золотистий пояс, а тендітні оголені плечі прикривала додаткова накидка-кейп. Оновлена зачіска бізнесвумен теж відмінно доповнила її по-голлівудському шикарний образ – вона злегка підкрутила кілька пасм волосся і заклала їх за вухо, таким чином засвітивши діамантові сережки.

Іванка Трамп багато усміхалася папараці, а її чоловік не приховував почуттів ніжності до дружини, тримаючи її то за руку, то за спину.

Іванка Трамп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп і Джаред Кушнер
Іванка Трамп і Джаред Кушнер / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Тармп
Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Іванка Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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