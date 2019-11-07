В сукні королівського кольору: Кейт Міддлтон прийшла на відкриття благодійного фонду

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images

Улюблені члени монаршої сім'ї Великобританії постали у центрі уваги сьогодні, 7 листопада. Меган Маркл з принцом Гаррі завітали до Вестмінстерського абатства на офіційний захід, а принц Вільям з Кейт Міддлтон прибули до церкви St Martin-in-the-Fields, аби бути присутніми на відкритті благодійної організації.

Наприкінці жовтня стало відомо, що 11 листопада герцоги Сассекські та Кембриджські здійснять спільний вихід вперше за довгий час. Однак королівські подружжя несподівано з'явилися на публіці ще за кілька днів до цього. Щоправда, окремо.

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Так, сьогодні, 7 листопада Меган Маркл і принц Гаррі вшановують пам'ять полеглих у Першій світовій війні, а принц Вільям і Кейт Міддлтон відкривають благодійний фонд National Emergencies Trust у Лондоні.

Для значущого заходу, який відбувався у церкві St Martin-in-the-Fields, 37-річна герцогиня Кембриджська обрала відповідне вбрання. На ній була сукня королівського синього кольору від Emilia Wickstead. Додамо, що такий відтінок називають королівським через те, що Її Величність Єлизавета ІІ часто віддає перевагу саме цій кольоровій гамі. Зі 100% її гардеробу 29% складають вбрання синього та блакитних кольорів. А Кейт Міддлтон, яка має всі шанси стати дружиною короля, бере приклад зі своєї впливової родички.

Образ герцогині Кембриджської довершили чорні лакові туфлі від Gianvito Rossi та клатч від Aspinal. Також не можемо не відзначити масивні діамантові сережки з сапфірами, які красувалися на вухах дружини принца Вільяма.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images 

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Getty Images 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Стиль і мода Кейт Міддлтон Королівська сім'я Меган Маркл
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