В сукні лазурового кольору: Аманда Сейфрід приміряла розкішний образ від Chloe в Нью-Йорку

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Аманда Сейфрід
Аманда Сейфрід / www.gettyimages.com

У вівторок, 6 липня, голлівудську акторку Аманду Сейфрад і її домашнього улюбленця Фінна папараці помітили біля входу на студію, де знімається американське вечірнє ток-шоу "Пізнє шоу зі Світеном Кольбером".

Як відомо, акторка протягом останніх виходів презентує фільм "Неймовірний світ очима Енцо", у якому вона зіграла головну роль. Для виходу Аманда Сейфрід одягнула розкішне довге плаття лазурового відтінку, яке прикрашене вишивкою з чорними квітами. 

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Для елегантної сукні акторка підібрала не менш яскраве взуття – блакитні босоніжки з помаранчевими вставками на високих підборах. 

Макіяж також був ідеально підібраний до "аутфіту": блакитно-сірі тіні зробили акцент на очах білявки.

Аманда Сейфрід
Аманда Сейфрід і її собака Фінн / Getty Images

Аманда Сейфрід
Аманда Сейфрід і її собака Фінн / Getty Images

Аманда Сейфрід
Аманда Сейфрід / Getty Images

Аманда Сейфрід
Взуття Аманди Сейфрід / Getty Images

Цього ж дня Аманда Сейфрід засвітила ще один ефектний образ від Burberry перед об'єктивами фотографів. Жінка приміряла розкішну сукню-сорочку трав'яного відтінку і бежеві туфлі на високих підборах.

Аманда Сейфрід
Аманда Сейфрід і її собака Фінн / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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