В сукні лазурового кольору: Аманда Сейфрід приміряла розкішний образ від Chloe в Нью-Йорку
У вівторок, 6 липня, голлівудську акторку Аманду Сейфрад і її домашнього улюбленця Фінна папараці помітили біля входу на студію, де знімається американське вечірнє ток-шоу "Пізнє шоу зі Світеном Кольбером".
Як відомо, акторка протягом останніх виходів презентує фільм "Неймовірний світ очима Енцо", у якому вона зіграла головну роль. Для виходу Аманда Сейфрід одягнула розкішне довге плаття лазурового відтінку, яке прикрашене вишивкою з чорними квітами.
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Для елегантної сукні акторка підібрала не менш яскраве взуття – блакитні босоніжки з помаранчевими вставками на високих підборах.
Макіяж також був ідеально підібраний до "аутфіту": блакитно-сірі тіні зробили акцент на очах білявки.
Аманда Сейфрід і її собака Фінн / Getty Images
Аманда Сейфрід і її собака Фінн / Getty Images
Аманда Сейфрід / Getty Images
Взуття Аманди Сейфрід / Getty Images
Цього ж дня Аманда Сейфрід засвітила ще один ефектний образ від Burberry перед об'єктивами фотографів. Жінка приміряла розкішну сукню-сорочку трав'яного відтінку і бежеві туфлі на високих підборах.
Аманда Сейфрід і її собака Фінн / Getty Images