В сукні за 800 гривень: іспанська королева Летиція приголомшила стильним образом

Королева Іспанії Летиція вже давно отримала неофіційне звання "Ікони стилю". Кожен вихід екс-журналістки є розкішним та елегантним. А що цікаво: королівська особа часто приміряє одяг від демократичних брендів, який в період знижок можна придбати "не за всі гроші".

Відтак Летиція стала улюбленицею багатьох модниць, адже її гардероб можна легко повторити до дрібниць. У вівторок, 16 липня, королева Іспанії мала офіційний прийом у мадридському палаці Сарсуела.

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Для виходу колишня журналістка одягнула твідове міді-плаття від демократичного іспанського бренду Zara. Цікавим елементом сукні стали відкриті плечі. Додамо, що наразі таке вбрання є "на сейлі" (зі знижкою), відтак придбати його можна за 800 гривень.

Завершили образ іспанської королеви туфлі-човники на високих підборах темно-синього кольору та чорний пояс, який робить акцент на стрункій талії Летиції.



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images