В сукні за 800 гривень: іспанська королева Летиція приголомшила стильним образом

788 Читать новость на русском
Королева Летиція
Королева Летиція / www.gettyimages.com

Королева Іспанії Летиція вже давно отримала неофіційне звання "Ікони стилю". Кожен вихід екс-журналістки є розкішним та елегантним. А що цікаво: королівська особа часто приміряє одяг від демократичних брендів, який в період знижок можна придбати "не за всі гроші".

Відтак Летиція стала улюбленицею багатьох модниць, адже її гардероб можна легко повторити до дрібниць. У вівторок, 16 липня, королева Іспанії мала офіційний прийом у мадридському палаці Сарсуела.

Читайте також: У сукні кольору фуксії: ефектний вихід королеви Іспанії Летиції задає тренд

Для виходу колишня журналістка одягнула твідове міді-плаття від демократичного іспанського бренду Zara. Цікавим елементом сукні стали відкриті плечі. Додамо, що наразі таке вбрання є "на сейлі" (зі знижкою), відтак придбати його можна за 800 гривень.

Завершили образ іспанської королеви туфлі-човники на високих підборах темно-синього кольору та чорний пояс, який робить акцент на стрункій талії Летиції.

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

blog_ava
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні
8495
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
UPark Festival 2019: афіша на всі дні, учасники та ціни
сьогодні 09:12 UPark Festival 2019: афіша на всі дні, учасники та ціни
366
Олександр Божик: "Найважче для скрипаля – ламати стереотипи"
15 липня 19:34 Олександр Божик: "Найважче для скрипаля – ламати стереотипи"
202
FaceApp і "Гра престолів": як головні герої виглядали би в старості – кумедна фотопідбірка
15 липня 17:40 FaceApp і "Гра престолів": як головні герої виглядали би в старості – кумедна фотопідбірка
1553
Що одягнути на фестиваль: ідеї трендових образів
15 липня 17:11 Що одягнути на фестиваль: ідеї трендових образів
622
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
15 липня 10:05 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
6967
Новини
Більше новин
Залиште відгук