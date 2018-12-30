В сукнях і на санчатах: Кім Кардашян, Кендалл Дженнер та Періс Хілтон розважились на Новий рік

Родина Кардашян знає, як розважатись на 100 %. Яскраві представниці сімейства – Кім та Кендалл – влаштували зимові з'їзди на санчатах. До такої вечірки приєдналась і спадкоємиця готельного бізнесу та модель Періс Хілтон.

Новорічні свята – чудова нагода розважитись. Тому знаменитості, які мають необмежені фінансові ресурси, полюбляють планувати яскравий відпочинок. Так, одні зірки помчали у спекотні країни, інші ж – підкорювали снігові схили.

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Запальні світські левиці та моделі Кім Кардашян, Кендалл Дженнер і Періс Хілтон вирішили об'єднатись та весело провести час. Знаменитості потанцювали на закритій вечірці, засвітивши стильні і досить спокусливі сукні. Зокрема, Кім обрала приталене біле вбрання з пікантним декольте, Періс – теракотову міні-сукню, а Кендалл – салатове вечірнє плаття.

У таких розкішних образах зірки вирішили не тільки танцювати, але й підкорити засніжені пагорби. І хоч на вулиці був сніг, Кім, Періс та Кендалл у легких вбраннях сіли на санчата та з'їжджали з пагорба. Згідно з фото, їм було неабияк весело.

Окрім цього, в Instagram-stories Кім Кардашян поділилась багатьма знімками із зимовими розвагами. На фото видно, як Кендалл у сукні впала з санчат. Також до снігових розваг приєднався Каньє Вест, який із захватом спустився з гірки.



Каньє Вест покатався на снігових пагорбах / Instagram / @kimkardashian



Кендалл Дженнер взяла участь у зимовій розвазі / Instagram / @kimkardashian



Кендалл Дженнер впала з санчат / Instagram / @kimkardashian