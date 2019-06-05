В трендовому принті: новий образ Іванки Трамп у британському турне

Американське президентське подружжя прибуло 3 червня до Лондона з триденним візитом. Дочка Дональда Трампа Іванка завітала з офіційним візитом у Музей-бункер Черчілля в столиці Великобританії у вівторок, 4 червня.

Для виходу 37-річна Іванка Трамп одягнула total look з колекції британського бренду Burberry. Так, дочка президента США приміряла трендову плісировану спідницю-міді, яку поєднала з шовковою блузкою.

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Образ виглядає ефектно через новий принт, який нагадує далматинця. Ціна на такий комплект згідно з "прайсом" на офіційному сайті бренду складає 1700 фунтів стерлінгів.

Доповнили "аутфіт" дочки Дональда Трампа білі туфлі-човники на високих підборах із золотим носиком, велика біла сумка та сережки з перлами.



Іванка Трамп / Getty Images



​Іванка Трамп / Getty Images



​Іванка Трамп / Getty Images