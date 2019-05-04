"В цих очах стільки болю і туги": Брітні Спірс знялася у фотосесії після лікування у психлікарні

Знаменита американська артистка Брітні Спірс, яка розбурхала мережу новиною про свою госпіталізацію та лікування у психлікарні, покинула клініку та повернулася до звичного способу життя, однак не всі прихильники зірки вірять у покращення її самопочуття.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість показала "бекстейдж" та яскраві фото з професійної фотосесії, автором якої стала Франчез Іакуцци.

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На знімках Брітні позує на яскравому червоному фоні у короткому платті з прозорими вставками та насиченим макіяжем з акцентом на очах.

Шанувальники після публікації світлин почали сумніватися у тому, що самопочуття зірки покращилося.

"Це фейковий пост, який повинен нам показати, що вона в порядку. Дуже дивно робити фотосесію у себе вдома без зачіски, макіяжу і концепції", "Нам не треба нічого пояснювати, в цих очах стільки болю і туги. Вона навіть жодного разу не посміхнулася", "Будь ласка, зміни свою команду... Волосся, макіяж тощо", – пишуть користувачі у коментарях.



Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears



Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears



Брітні Спірс / Instagram / @britneyspears

Дивіться відео: "бекстейдж" з фотосесії Брітні Спірс

Крім того, Брітні повернулася до занять йогою після госпіталізації у психіатричну лікарню та опублікувала відповідне відео. За її словами, їй це дуже подобається.

Брітні Спірс зайнялася йогою після госпіталізації: дивіться відео

Що відомо про госпіталізацію Брітні Спірс?На початку квітня 37-річна Брітні Спірс звернулась до медиків психіатричної лікарні Рехаб за допомогою. Артистка переживала сильний стрес через погіршення стану здоров'я її батька та складні операції. Емоційне переживання зірка не могла самотужки подолати, тому звернулась до медиків та розпочала курс лікування.Після цього у ЗМІ з'явилось кілька резонансних новин. Зокрема, мама Брітні Спірс заявила, що її доньку утримують у клініці насильно. Згодом інсайдери розповіли, що Брітні Спірс планує завершити вокальну кар'єру та більше не вийде на сцену. Такі заяви сколихнули мережу, а прихильники засипали сторінки фан-груп стривоженими коментарями.