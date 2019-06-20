За кордоном чи в Україні? ТОП-місця для відпочинку вдома: тест

2205 Читать новость на русском
Найкращі місця для відпочинку в Україні
Найкращі місця для відпочинку в Україні / LifeStyle 24

Літо розпочалося, відтак варто ретельно продумати свій відпочинок, аби насолодитися теплими дня. Якщо дорогі закордонні курорти вам не по кишені, не засмучуйтеся! Наша рідна Україна неймовірно багата на природні дива. Тут справді є де набратися сил і вражень.

Редакція 24 Каналу підготувала для вас цікавий тест: треба вгадати по фото Україна це чи ні. Погнали?

 
blog_ava
Зниклу в Одесі дівчинку Вікторію Городецьку знайшли, – поліція
сьогодні
31142
Теги: LifeStyle Публікації Відпочинок Подорожі Тести
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки
сьогодні 15:21 "Подорож хорошого пса": сімейне кіно про мету собаки
Юлія Ліпенцева 157
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
сьогодні 13:31 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
4379
Серіал "Чорнобиль": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння
19 червня 18:20 Серіал "Чорнобиль": як виглядали головні герої в реальному житті – фотопорівняння
14778
"Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"
19 червня 14:26 "Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"
Юлія Ліпенцева 641
Що потрібно для організації весілля: повний список
19 червня 13:26 Що потрібно для організації весілля: повний список
869
Новини
Більше новин
Залиште відгук