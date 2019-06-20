За кордоном чи в Україні? ТОП-місця для відпочинку вдома: тест

Літо розпочалося, відтак варто ретельно продумати свій відпочинок, аби насолодитися теплими дня. Якщо дорогі закордонні курорти вам не по кишені, не засмучуйтеся! Наша рідна Україна неймовірно багата на природні дива. Тут справді є де набратися сил і вражень.

Редакція 24 Каналу підготувала для вас цікавий тест: треба вгадати по фото Україна це чи ні. Погнали?