В Україні презентували фільм, у якому показали один звичайний день з життя країни: повне відео

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Український фільм "Ukraїner. The Movie"
Український фільм "Ukraїner. The Movie" / Скріншот з відеоролика

Українське мультимедійне видання Ukraїner презентувало повнометражний фільм "Ukraїner. The Movie". У кінокартині творці мали намір показати один день з життя українців з різних куточків країни та навіть за її межами. І їм це вдалося.

Перший показ повнометражного фільму "Ukraїner. The Movie", як і планувалося, відбувся напередодні, 1 листопада. Стрічку про українців з різних куточків країни опублікували на ютуб-каналі медіапроєкту Ukraїner.

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Картина була представлена у п'ятдесяти містах України і навіть за її межами, зокрема, у Лос-Анджелесі, Ноттінгемі, Гельсінкі, Варшаві, Кракові, Тбілісі, Батумі та багатьох інших.

Сюжет фільму "Ukraїner. The Movie" розгортається навколо героїв, які ніяк не пов'язані між собою, та їхнього побуду, культури, ремесла і мистецтва. Світи героїв стрічки "Ukraїner. The Movie" різні, однак це не заважає їм бути одним народом – українцями.

Дивитися фільм "Ukraїner. The Movie": відео 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новини LifeStyle Новини України LifeStyle Кіно
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