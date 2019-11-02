В Україні презентували фільм, у якому показали один звичайний день з життя країни: повне відео
Українське мультимедійне видання Ukraїner презентувало повнометражний фільм "Ukraїner. The Movie". У кінокартині творці мали намір показати один день з життя українців з різних куточків країни та навіть за її межами. І їм це вдалося.
Перший показ повнометражного фільму "Ukraїner. The Movie", як і планувалося, відбувся напередодні, 1 листопада. Стрічку про українців з різних куточків країни опублікували на ютуб-каналі медіапроєкту Ukraїner.
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Картина була представлена у п'ятдесяти містах України і навіть за її межами, зокрема, у Лос-Анджелесі, Ноттінгемі, Гельсінкі, Варшаві, Кракові, Тбілісі, Батумі та багатьох інших.
Сюжет фільму "Ukraїner. The Movie" розгортається навколо героїв, які ніяк не пов'язані між собою, та їхнього побуду, культури, ремесла і мистецтва. Світи героїв стрічки "Ukraїner. The Movie" різні, однак це не заважає їм бути одним народом – українцями.
Дивитися фільм "Ukraїner. The Movie": відео
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