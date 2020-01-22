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В Україні скасували виступи гумористичного дуету "Кролики": подробиці

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Дует "Кролики" / Фото з відкритих джерел

Гумористи Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко планували виступити в кількох містах Центральної України зі своєю новою концертною програмою "Давайте посміємося". Цьогоріч коміки відзначилися участю в телемості з Росією "Треба поговорити", тому потрапили в базу "Миротворця".

Свої гастролі Україною гумористичний дует Володимира Данильця і ​​Володимира Моїсеєнка "Кролики" мали розпочати з Фастова. Майже всі витки на концертну програму, заплановану 8 лютого в Міському палаці культури, були розкуплені. Згодом артисти планували відвідати Білгород-Дністровський, Південне, Олександрію, Смілу та Бровари.

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Проте днями афіша заходу зникла з офіційного сайту, а всі постери були зняті, оскільки концерти скасовано. Керівник компанії, яка займалася організацією виступів "Кроликів" в Україні ТОВ "Проконцерт" Олег Єжель підтвердив, що більше виступи дуету проводити не плануть.

Таке рішення прийняли після розмов з міськими головами Броварів і Фастова, які заявили, що не варто розпалювати конфлікт у суспільстві. Проте влада ряду інших міст, до яких планують приїхати Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, загрози для національної безпеки не помітила. Саме тому українські глядачі таки зможуть придбати квитки на концертне шоу дуету “Кролики”. 


Дует "Кролики" / Фото з відкритих джерел

Варто зазначити, що коміки знаходяться в базі "Миротворець" після своєї участі в телемості з Росією "Треба поговорити". Крім того, гумористів звинувачують в українофобії та участі в ефірах пропагандистських російських телеканалів.

На сайті президента в січні 2016 року було зареєстрована петиція про позбавлення почесного звання народний артист України Моїсеєнка й Данильця у зв'язку з участю новорічних заходах на території країни-агресора і зневажливим ставленням до державної мови. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини Росії Скандал
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