В Україні стартують "Вечори французького кіно": що і де дивитись

31 січня у найбільших містах України – Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Сумах, Чернівцях, Вінниці, Маріуполі, Запоріжжі та Рівному – стартує 14 фестиваль "Вечори французького кіно". У Києві фільми демонструватимуть традиційно у Культурному центрі «Кінотеатр Київ» з 31 січня по 6 лютого.

До програми увійшли п'ять картин за участі Луї Гаррель, Гаспар Ульєль, Одрі Тоту, Стейсі Мартін, Летиції Каста та Лілі-Роуз Депп.

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Далі – про кожну стрічку детальніше.

Комедія "Щось не так з тобою"

Події фільму відбуваються на Французькій Рив'єрі: молода вдова місцевого героя, офіцера поліції, дізнається, що її чоловік не був таким зразковим. Виявляється, через нього невинний хлопець провів 8 років у в'язниці. Тепер дівчина намагається зробити все можливе, щоб допомогти симпатичному юнакові повернутися до нормального життя. Стрічка П'єра Сальвадорі була відзначена премією спільноти драматичних авторів і композиторів (SACD) на Каннському кінофестивалі та закривала 9 Одеський кінофестиваль.

Дивіться відео: український трейлер комедії "Щось не так з тобою"

Монументальна драма "Один король – одна Франція"

Історична фреска, присвячена подіям Великої французької революції. У цей неспокійний час закохані персонажі Гаспара Ульєля та Адель Енель намагаються вижити і зберегти свою любов. У сюжеті беруть участь ключові історичні постаті того часу – Марат, Дантон, у ролі Робесп'єра у фільмі з'явиться секс-символ французького кіно – Луї Гаррель. Вперше "Один король – одна Франція" був показаний в рамках позаконкурсної програми Венеціанського кінофестивалю.

Дивіться відео: офіційний трейлер фільму "Один король – одна Франція"

Паризька трагікомедія "Чесний чоловік"

Герої фільму застрягли у любовному трикутнику, де, мабуть, кожен із учасників найбільше на світі любить ...себе. У головних ролях – сам Гаррель, Летиція Каста та Лілі-Роуз Депп.

Дивіться відео: офіційний трейлер фільму "Чесний чоловік"

Драма "Аманда"

Фільм був вперше представлений в рамках Венеціанського кінофестивалю, де його відзначили премією Laterna Magica. Головний герой фільму, Давид, закохується в дівчину, яка тільки приїхала в Париж. Але його життя круто змінюється: він змушений дбати про свою племінницю, яка залишилася сиротою після смерті сестри Давида. У головних ролях – Венсан Лакост та Стейсі Мартін.

Дивіться відео: офіційний трейлер драми "Аманда"

Комедія "Гаспар їде на весілля" з Феліксом Моаті

Історія хлопця, який їде на весілля батька та пропонує незнайомій попутниці зіграти роль його дівчини.

Дивіться відео: офіційний трейлер фільму "Гаспар їде на весілля"

Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.