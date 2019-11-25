В Україні запрацювала "гаряча лінія" для жертв домашнього насильства: подробиці від Зеленської

У світі 25 листопада (коли відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок) стартує міжнародна кампанія – "16 днів активізму проти ґендерно обумовленого насильства", яка триває до 10 грудня.

Перша леді України Олена Зеленська на своїй сторінці в інстаграмі заявила: "Домашнє насильство в Україні – злочин, а не "прояв кохання! Не терпи і не мовчи".

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У такий спосіб дружина Володимира Зеленського повідомила про те, що в Україні є національна "гаряча лінія" із запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації – 0 800 500 335 або 116 123 з мобільного.

"Поліна" (поліція проти насильства) – спеціальні мобільні групи поліції з реагування на випадки домашнього насильства – працюють в усіх обласних центрах країни, а також у Білій Церкві, Бердянську, Краматорську", – написала Олена Зеленська.

Так, за даними дослідження Фонду народонаселення ООН, проведеного торік, кожна третя жінка у світі – жертва насилля.

Цифри щодо нашої країни просто лякають: щороку понад 1,8 млн українок потерпають від фізичної та сексуальної агресії. Колега, з якою кавуєш перед початком робочого дня... Однокурсниця, з котрою випадково перетнулися на вулиці... Двоюрідна тітка, якій телефонуєш лише, щоб привітати з днем народження чи іменинами... Мама... Твоя донька... Чи ти сама?

– йдеться у публікації першої леді України до старту кампанії.



25 листопада стартує міжнародна кампанія – "16 днів активізму проти ґендерно обумовленого насильства" / Instagram / @olenazelenska_official