В Україні запрацює кол-центр для жертв домашнього насильства

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Володимир Зеленський і Олена / Vogue Ukraine

У 2020 році запрацює національний кол-центр під патроном Олени Зеленської, куди жінки можуть звернутися, якщо вони стали жертвами сімейного насильства, і матимуть змогу швидко отримати кваліфіковану допомогу.

Про це пише видання Vogue. Для українського глянцевого журналу Олена Зеленська дала рідкісне інтерв'ю про своє життя після інавгурації чоловіка Володимира Зеленького, українських дизайнерів, а також роботу над роз'ясненням соціальних проблем.

Це треба знати: Куди звернутися жертві домашнього насильства в Україні за допомогою

Глянець повідомив, що експерти допомагають Олені Зеленській зрозуміти головні соціальні проблеми та обміркувати стратегії їхнього вирішення.

Так, найчастіше з українського шоу-бізнесу піднімає тему домашнього насильства українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка є першим в Україні Почесним Послом Фонду ООН з питань народонаселення. 

Зірка говорила з першою леді України про те, що в Україні існує гаряча лінія, куди можуть звертатися жертви побутового насильства, але проблемою є те, що "цей номер нікому не відомий, гаряча лінія не є національного масштабу і там працюють усього двоє людей".

Важливо: гаряча лінія для жертв домашнього насильства. В Україні цілодобово і анонімно можна отримати консультацію психолога чи соціального працівника на гарячій лінії 116 123 (з мобільного). В 12 областях уже працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які можуть виїхати прямо додому! Всі контакти на сайті www.rozirvykolo.org

На таку інформацію, за словами Єфросиніної, Олена Зеленська відреагувала емоційно. "Тому у 2020 році під патронатом Олени Зеленської Міністерство соціальної політики запустить національний call-центр, де блискавично реагуватимуть на дзвінки жінок і працюватимуть так, як це заведено у цілому світі, – у співробітництві з поліцією, соціальними службами і психологами", – йдеться у виданні.

Раніше, в програмі "Сніданок з 1+1" , Маша Єфросиніна заявила, що насильство – це не лише коли тебе б'ють.

70% жінок вважають, що насильство – це коли тебе б'ють. Це не так. Будь-яке насильство, перший поштовх, не приведи Боже, побиття, починається з того, що ти вже принижена і помножена на нуль. Це називається психологічне насильство, коли кривдник починає тебе принижувати,
– пояснила Єфросиніна.

В Україні запрацює колл-центр, де надаватимуть допомогу жертва домашнього насильства / Фото: medium.com
В Україні запрацює кол-центр, де надаватимуть допомогу жертва домашнього насильства / Фото: medium.com

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Олена Зеленська Новини України Міністерство соціальної політики Маша Єфросиніна
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