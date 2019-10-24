В Україні запустили кіноресурс, схожий до IMDb: на сайті DzygaMDb будуть всі українські новинки

Нарешті шанувальники вітчизняного кіно матимуть змогу прочитати всі цікавинки та бачити рейтинг українських фільмів на одному ресурсі. Днями президент ОМКФ Вікторія Тігіпко та виконавчий директор Української кіноакадемії Анна Мачух презентували першу онлайн-базу українського кіно, яка отримала назву DzygaMDb.

У вівторок, 22 жовтня, президентка Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко та виконавча директорка Української кіноакадемії Анна Мачух представили поціновувачам кіно український сайт, де буде збиратися інформація про вітчизняного кінематографа та усі новинки індустрії.

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Онлайн-база отримала назву DzygaMDb, яка є подібною до назви міжнародного сайту з інформацією про світове кіно – IMDb. Так само, як і на іноземному ресурсі, український надасть доступ до інформації про кінотворців, фільми, майбутні прем'єри та інші цікавинки.

Сайт вже працює в звичному режимі і дозволяє фанатам переглянути розділи "Фільми", "Бокс-офіс", "Рецензії", "Новини", "Заходи", а також "Персоналії". Пізніше на ресурсі DzygaMDb з'явиться платний варіант підписки Pro, який буде призначеним для кінопрофесіоналів, компаній та кастинг-директорів.