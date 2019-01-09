В українській вишиванці: Джамала одягнула національний одяг в Маврикії

Українська співачка Джамала, яка перемогла у пісенному конкурсі "Євробачення 2016", не зраджує своїй любові до одягу українських дизайнерів, а також часто демонструє стильні образи в українському стилі.

Співачка відправилася відпочивати зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим у державу Маврикій, яка знаходиться на островах Індійського океану. Нові фото з подорожі Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Тіна Кароль знялася для обкладинки глянцю у звабливому образі: фото

Так, навіть у поїздку у теплі краї зірка взяла з собою українську вишиванку. На новому знімку Джамала позує у червоному платті з білою вишивкою на пляжі.

Українська вишиванка виглядає по-особливому на мавриканському узбережжі,

– написала зірка у підписі.

Шанувальники зірки у захваті від нового фото. "Яка ж крута вишиванка! Джа, ти – красуня", "Українська мавка", "Богиня", – пишуть користувачі у мережі.



Джамала / Instagram / @jamalajaaa