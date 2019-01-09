В українській вишиванці: Джамала одягнула національний одяг в Маврикії

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Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала, яка перемогла у пісенному конкурсі "Євробачення 2016", не зраджує своїй любові до одягу українських дизайнерів, а також часто демонструє стильні образи в українському стилі.

Співачка відправилася відпочивати зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим у державу Маврикій, яка знаходиться на островах Індійського океану. Нові фото з подорожі Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, навіть у поїздку у теплі краї зірка взяла з собою українську вишиванку. На новому знімку Джамала позує у червоному платті з білою вишивкою на пляжі.

Українська вишиванка виглядає по-особливому на мавриканському узбережжі,
– написала зірка у підписі.

Шанувальники зірки у захваті від нового фото. "Яка ж крута вишиванка! Джа, ти – красуня", "Українська мавка", "Богиня", – пишуть користувачі у мережі.

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Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Крім того, Джамала вперше після народження дитини показала фото у купальнику, продемонструвавши чудову фігуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Теги: LifeStyle Джамала Музика
Джерело: 24 канал
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