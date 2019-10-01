В українській вишиванці: Санта Дімопулос зворушливо обійняла новонароджену дочку на фото
Модель та колишня солістка гурту "ВІА гра" Санта Дімопулос, яка народила дочку 14 вересня 2019 року в одному з пологових будинків у Монако, показала чергове зворушливе фото з дівчинкою.
Наразі Санта не показує обличчя дівчинки користувачам у соціальних мережах, а також не повідомляє про ім'я новонародженої. На новому знімку, яке Дімопулос опублікувала в Instagram, зіркова мама ніжно обіймає дочку.
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Співачка досі перебуває у Монако, де вирішила народжувати другу дитину. За словами знаменитості, у неї були "моторошні" перші пологи в Україні, відтак наступним місцем вона обрала Монте-Карло і цілком задоволена тим, як пройшла її вагітність і народження дівчинки.
"Моя булочка", – додала у підписі Дімопулос, яка на фото зображена у стильній українській вишиванці.
Раніше жінка зізналася, що відмовилася від послуг няні і насолоджується часом з дочкою. Санта додала, що дівчинка дуже спокійна і капризує лише тоді, коли хоче їсти. Крім того, дочка Дімопулос зростає повністю на грудному вигодовуванні.
Додамо, Санта Дімопулос також виховує 11-річного сина Даніела – дитина від попереднього шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою.
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