В Україну не пустили двох відомих російських акторів
До України намагались потрапити два російських актора, які раніше незаконно відвідували окупований Крим.
За інформацією Держприкордонслужби, одного актора з Росії затримали в аеропорту "Бориспіль", який рейсом прилетів з Мінська.
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Інший російський актор потрапив в Україну через аеропорт Одеси, аби взяти участь у зйомках серіалу.
"За порушення закону "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" громадянам Росії відмовлено в пропуску та заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки", – йдеться в повідомленні.
Видання "Українська правда" повідомило, що мова йде про Володимира Селезньова та Ольгу Філіппову.
До слова, в ніч із 24 на 25 березня журналіста італійського державного телебачення RAI Марка Іннаро, що працює в Росії, не пустили в Україну. Він приїхав із метою висвітлювати президентські вибори.
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