В улюблених кюлотах та строкатій футболці: Кейт Міддлтон засвітила стильний образ після змагань

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Кейт Міддлтон і принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям / newsamed.com

Кейт Міддлтон взяла кількаденну перерву у відпустці і прибула до Англії з метою виконання королівських обов'язків. Під час свого візиту герцогиня Кембриджська продемонструвала витончений і водночас сучасний образ.

Як ми раніше писали, у квітні над стилем Кейт Міддлтон почала працювати нова стилістка. Після її появи у житті герцогині образи дружини принца Вільяма ніби оживили ковтком свіжого повітря. 37-річна Кейт дозволила собі взувати спортивне взуття з класичними штанами. Саме такий образ герцогиня Кембриджська засвітила під час нового виходу у Ле-Манші.

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Після спортивних змагань на острові Вайт Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом відправилися на захід, який традиційно проходить на березі протоки. Перед прихильниками засмагла представниця монаршої родини постала у строкатому топі від Sandro та в темно-синіх кюлотах від LK Bennet з завищеною талією та масивними ґудзиками. Варто додати, що у травні Кейт з'являлася перед публікою у тих самих штанах. Образ доповнили легкі білі кеди від Superga.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон і принц Вільям / The News Amed

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / The News Amed

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Кейт Міддлтон Принц Вільям
Джерело: LifeStyle 24
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