В улюбленому білому пальто: Бріджит Макрон прийшла на вибори Європарламенту у Франції

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Бріджит і Еммануель Макрон
Бріджит і Еммануель Макрон / Getty Images

Напередодні, 26 травня, у Франції відбулися вибори до Європарламенту. Звісно, обов'язковою була присутність президента Еммануеля Макрона, а його кохана дружина Бріджит склала йому компанію. Для офіційного виходу перша леді Франції одягнула біле пальто, яке можна вважати її улюбленим.

Глава держави, 41-річний Еммануель Макрон, прийшов на вибори у темному класичному костюмі, а його 66-річна дружина Бріджит, обрала вбрання, яке відмінно контрастувало з чоловіком.

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Бріджит Макрон виходила з приміщення, де була розташована виборча дільниця, у білосніжному двобортному пальті з чорними ґудзиками. З-під верхнього вбрання виднівся комір сорочки в тон, а для "низу" стильна перша леді Франції обрала темні штани. Її коротке каре, як завжди, було ідеально вкладене, а очі підведені темним олівцем.

Бріджит Макрон
Бріджит Макрон / Getty Images

Варто відзначити, що у тому самому пальто Бріджит Макрон з'являлася на благодійному футбольному матчі. Тоді вона доповнила образ темними вузькими джинсами та кросівками.

Бріджит Макрон на футбольному матчі
Бріджит Макрон на футбольному матчі / Getty Images

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Теги: Мода LifeStyle Стиль і мода Еммануель Макрон
Джерело: LifeStyle 24
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