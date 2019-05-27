В улюбленому білому пальто: Бріджит Макрон прийшла на вибори Європарламенту у Франції

Напередодні, 26 травня, у Франції відбулися вибори до Європарламенту. Звісно, обов'язковою була присутність президента Еммануеля Макрона, а його кохана дружина Бріджит склала йому компанію. Для офіційного виходу перша леді Франції одягнула біле пальто, яке можна вважати її улюбленим.

Глава держави, 41-річний Еммануель Макрон, прийшов на вибори у темному класичному костюмі, а його 66-річна дружина Бріджит, обрала вбрання, яке відмінно контрастувало з чоловіком.

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Бріджит Макрон виходила з приміщення, де була розташована виборча дільниця, у білосніжному двобортному пальті з чорними ґудзиками. З-під верхнього вбрання виднівся комір сорочки в тон, а для "низу" стильна перша леді Франції обрала темні штани. Її коротке каре, як завжди, було ідеально вкладене, а очі підведені темним олівцем.



Бріджит Макрон / Getty Images

Варто відзначити, що у тому самому пальто Бріджит Макрон з'являлася на благодійному футбольному матчі. Тоді вона доповнила образ темними вузькими джинсами та кросівками.



Бріджит Макрон на футбольному матчі / Getty Images