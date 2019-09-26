В улюбленому блакитному: Кейт Міддлтон завітала на офіційний захід в елегантному пальто

Герцоги Кембриджські повністю ввійшли в робочий ритм після літніх канікул і приступили до виконання своїх королівських обов'язків. Улюбленці британців разом з Девідом Аттенборо відвідали церемонію найменування дослідницького судна. Для офіційного виходу Кейт Міддлтон обрала особливе вбрання – пальто в улюбленому королівському відтінкові.

37-річна герцогиня Кембриджська повністю перейшла на осінній гардероб, проте навіть у похмурі дні вона віддає перевагу світлим відтінкам. Особливо, коли захід, який вона планує відвідати, важливий для Великобританії та її жителів.

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Сьогодні, 26 вересня, Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом прибули до Беркенгеда, що в Англії, аби бути присутніми на церемонії найменування дослідницького судна RSS Сера Девіда Аттенборо. Як повідомляють іноземні видання, герцогиня Кембриджська розіб'є пляшку шампанського на борту судна, адже така традиція існує у Великобританії вже не одну сотню років.



Герцоги Кембриджські та Девід Аттенборо / Getty Images

Для такої важливої місії Кейт Міддлтон одягнула не менш особливе вбрання, а саме – елегантне пальто королівського блакитного відтінку від Alexander McQueen. Адже, ні для кого не секрет, що цей колір також обожнює королева Єлизавета ІІ. Вишуканий образ герцогині довершили сині замшеві туфлі на невисоких підборах від Emmy London Josie Block, клатч Asprey London 1781 Pochette, а також сережки від Mappin and Webb Empress.



Кейт Міддлтон / Getty Images



Кейт Міддлтон / Getty Images