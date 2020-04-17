В Ужгороді зацвіли сакури: вражаючі фото з "рожевого" міста

Традиційно у другій половині травня на Закарпатті починається неймовірне цвітіння сакур. І хоч цьогоріч притоку туристів в Ужгород, Мукачево та інші міста не буде через карантинні обмеження, але пропонуємо насолодитися справжньою красою на промовистих фотографіях.

Втім, природа прокидається незважаючи ні на що, тому у 2020 році її плоди зможуть оцінити лише жителі Ужгорода. На фейсбук-сторінці групи "Туристичний бренд Закарпаття" з'явились яскраві фотографії з вулиці Митна у місті, яке буяє цвітінням раннього сорту сакур Кіку-Шідаре. Що цікаво, на противагу іншим рокам, біля дерев зовсім не побачиш натовпи людей, бажаючих сфотографуватись з японськими вишнями.

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Відомо, що в самому Ужгороді ростуть близько 2 тисячі сакур, а вік деяких з них сягає 100 років. Їх можна побачити і насолодитись цвітом як у центральній, так і в старій частині міста. Зазвичай щороку тут проводять Фестиваль сакур, минулоріч він розпочався 12 квітня і тривав аж до початку травня, поки не відцвіли всі квіти. Цього року такого немає через введений в Україні карантин та небезпечну ситуацію з поширенням COVID-19.

Пропонуємо переглянути інші фотографії Ужгорода із соцмережі Instagram.