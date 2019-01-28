В якому півфіналі виступатиме Україна на Євробаченні-2019: з’явився перелік

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019 оголосив дати виступів представників країн у першому і другому півфіналах. Майбутній учасник Євробачення від України виступатиме в першому півфіналі, 14 травня.

Результати жеребкування з’явились сьогодні, 28 січня. Оголошення виступів країн-учасниць відбулось у Тель-Авівському музеї мистецтв (Ізраїль). Ведучими жеребкування стали Ассі Азар та Люсі Аюб, які також вестимуть Євробачення-2019. Про це журналісти LifeStyle 24 повідомляли кількома днями раніше.

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Відтак, майбутній представник від України, якого журі та українці оберуть 23 лютого у фіналі Нацвідбору, виступатиме в Ізраїлі у першому півфіналі, 14 травня. Разом з Україною в цей день також виступатимуть представники таких країн: Словенія, Білорусь, Чехія, Чорногорія, Кіпр, Сербія, Фінляндія, Польща, Угорщина, Естонія, Португалія, Сан-Марино, Ісландія, Грузія, Австралія, Бельгія, Україна, Греція.



Виступи представників країн у першому півфіналі Євробачення-2019 / Twitter / @Eurovision

У другому півфіналі конкурсу Євробачення-2019 в Ізраїлі, 16 травня, виступлять представники таких країн: Швейцарія, Швеція, Ірландія, Австрія, Молдова, Латвія, Румунія, Данія, Вірменія, Албанія, Азербайджан, Македонія, Норвегія, Росія, Нідерланди, Хорватія, Литва та Мальта.



Виступи представників країн у другому півфіналі Євробачення-2019 / Twitter / @Eurovision

У першому півфіналі також виступлять дві країни великої п’ятірки та країна-переможниця 2018 року, які одразу потраплять у фінал конкурсу: Іспанія, Франція, Ізраїль. Учасники Німеччини, Італії та Великої Британії виступлять у другому півфіналі конкурсу.



Виступи представників країн великої п'ятірки на Євробаченні-2019 / Twitter / @Eurovision

Що відомо про конкурс Євробачення-2019?Фінал 64-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 відбудеться 18 травня в Тель-Авіві. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїлська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy". Щодо Національного відбору в Україні, то півфінали конкурсу відбудуться 9 і 16 лютого, а фінал – 23 лютого. Тут ви можете дізнатись про всіх учасників українського відбору.