В якому півфіналі виступатиме Україна на Євробаченні-2019: з’явився перелік

399 Читать новость на русском
Євробачення-2019
Євробачення-2019 / Twitter / @Eurovision

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019 оголосив дати виступів представників країн у першому і другому півфіналах. Майбутній учасник Євробачення від України виступатиме в першому півфіналі, 14 травня.

Результати жеребкування з’явились сьогодні, 28 січня. Оголошення виступів країн-учасниць відбулось у Тель-Авівському музеї мистецтв (Ізраїль). Ведучими жеребкування стали Ассі Азар та Люсі Аюб, які також вестимуть Євробачення-2019. Про це журналісти LifeStyle 24 повідомляли кількома днями раніше.

Читайте також: Нацвідбір Євробачення-2019: оголошено порядок виступів учасників та їхні пісні

Відтак, майбутній представник від України, якого журі та українці оберуть 23 лютого у фіналі Нацвідбору, виступатиме в Ізраїлі у першому півфіналі, 14 травня. Разом з Україною в цей день також виступатимуть представники таких країн: Словенія, Білорусь, Чехія, Чорногорія, Кіпр, Сербія, Фінляндія, Польща, Угорщина, Естонія, Португалія, Сан-Марино, Ісландія, Грузія, Австралія, Бельгія, Україна, Греція. 

Євробачення-2019
Виступи представників країн у першому півфіналі Євробачення-2019 / Twitter / @Eurovision

У другому півфіналі конкурсу Євробачення-2019 в Ізраїлі, 16 травня, виступлять представники таких країн: Швейцарія, Швеція, Ірландія, Австрія, Молдова, Латвія, Румунія, Данія, Вірменія, Албанія, Азербайджан, Македонія, Норвегія, Росія, Нідерланди, Хорватія, Литва та Мальта. 

Євробачення-2019
Виступи представників країн у другому півфіналі Євробачення-2019 / Twitter / @Eurovision

У першому півфіналі також виступлять дві країни великої п’ятірки та країна-переможниця 2018 року, які одразу потраплять у фінал конкурсу: Іспанія, Франція, Ізраїль. Учасники Німеччини, Італії та Великої Британії виступлять у другому півфіналі конкурсу.

Євробачення-2019
Виступи представників країн великої п'ятірки на Євробаченні-2019 / Twitter / @Eurovision

Що відомо про конкурс Євробачення-2019?Фінал 64-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 відбудеться 18 травня в Тель-Авіві. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїлська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy". Щодо Національного відбору в Україні, то півфінали конкурсу відбудуться 9 і 16 лютого, а фінал – 23 лютого. Тут ви можете дізнатись про всіх учасників українського відбору.

Теги: LifeStyle Новини України Євробачення 2019 Євробачення Музика
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1593
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1101
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 1797
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
3882
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2389
Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
24 січня 22:01 Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
3073
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук