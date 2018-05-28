В яку суму обійдеться ремонт будинку принца Гаррі та Меган Маркл: приголомшливі дані

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В яку суму обійдеться ремонт будинку принца Гаррі та Меган Маркл:
В яку суму обійдеться ремонт будинку принца Гаррі та Меган Маркл: / Twitter / @KensingtonRoyal

Після королівського весілля та оголошення новини про очікування первістка принц Гаррі та Меган Маркл опинились у центрі уваги. Британців не тільки зачаровують спільні виходи герцогів Сассекських, але й цікавлять витрати, зокрема, на облаштування їхнього будинку у Віндзорі.

Як з'ясували журналісти The Daily Mail, на ремонт та облаштування знаменитого Фрогмор-хауз королівське подружжя планує витратити 3 мільйони фунтів стерлінгів. Це майже вдвічі перевищує суму, яку свого часу витратили принц Вільям та Кейт Міддлтон. 

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Реконструкція маєтку у Віндзорі вже розпочалась. Сам будинок принца Гаррі та Меган Маркл накрили великим шатром, а всередині бригада майстрів веде активну роботу з реконструкції. За інформацією британського видання, герцоги замовили додаткові каміни у кімнатах, сходи та ще одну спальню. Водночас пара вирішила залишити дерев'яні паркети, вінтажні вікна та двері. Однак і така реконструкція обійдеться принцу Гаррі та Меган Маркл у 3 мільйони фунтів стерлінгів. 

Фрогмор-хауз має надзвичайно занедбаний стан і потребує складної реставрації, щоб герцог і герцогиня переїхали туди. Як наслідок, ремонт буде коштувати від 2 до 3 мільйонів фунтів за весь проект. Меган бере безпосередню участь у проекті і хоче, щоб будинок був ідеальним до народження дитини,
– розповів інсайдер видання. 

Будинок принца Гаррі та Меган Маркл
Будинок принца Гаррі та Меган Маркл / The Daily Mail

Однак Букінгемський палац не має наміру повністю оплачувати всі забаганки Меган Маркл. Із так званого суверенного гранту, який поповнюється за рахунок платників податків, буде оплачено реконструкцію самого маєтку. А от витрати на замовлення меблів та облаштування кімнат, які теж обійдуться в чималу копійку, королівське подружжя повинне буде погасити самотужки. Окрім цього, послуги дизайнера теж оплачуватимуть принц Гаррі та Меган Маркл. 

Раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що королева Єлизавета ІІ виділила для герцогів Сассекських розкішний котедж у Віндзорі. Будинок принца Гаррі та Меган Маркл має 10 кімнат, одна з яких буде дитячою. Королівське подружжя планує облаштувати спортивний зал та кімнату для занять йогою. Біля котеджу є чималий сад, який пара теж змінить: герцоги вже найняли ландшафтного дизайнера. 

Теги: LifeStyle Новини нерухомості світу Новини нерухомості Меган Маркл Королівська сім'я Зіркова нерухомість
Джерело: Lifestyle
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