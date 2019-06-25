В яку суму обійшлось італійське весілля Аліни Гросу: приголомшливі дані

Співачка Аліна Гросу, яка тривалий час живе та виступає в Росії, вийшла заміж. Розкішне весілля вона організувала в Італії. У ЗМІ підрахували, скільки могла коштувати церемонія.

Відомо, що весілля Аліни Гросу і таємничого Олександра, про якого співачка не розповідає деталей, відбулось 23 червня. Зіркова пара обрала для церемонії старовинний палац Villa Arvedi, розташований у передмісті італійської Верони. Як повідомляє "КП в Украине", така забаганка нареченої обійшлась у чималу суму.

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За інформацією ЗМІ, тільки 6 годин оренди маєтку коштує 10 тисяч євро. При цьому розрахунок ведеться індивідуально: для організації церемонії з десятками людей вартість вілли може збільшуватись.

Додатково наречені повинні були заплатити за весільний декор Villa Arvedi. Він обійшовся Аліні Гросу та Олександру в 3-4 тисячі євро. Окрім цього, мінімальне частування – чотири страви, шампанське, соки, холодні і гарячі канапе, вино під час вечері – коштує від 250 євро з однієї людини.

Що відомо про весілля Аліни Гросу?

24-річна співачка Аліна Гросу спершу зізнавалась, що планує зіграти весілля у Москві, де вона вже кілька років проживає. Однак плани артистка різко змінила, обравши сонячну та колоритну Італію.

На початку червня 2019 року пара узаконила свої стосунки та посилено готувалась до розкішного весілля. Аліна Гросу тоді вперше показала обличчя свого обранця і назвала його ім'я – Олександр. Але його статус чи прізвище вона воліє і досі приховувати від громадськості.

Вже 23 червня Аліна Гросу та Олександр влаштували розкішне весілля у Вероні. Зіркова наречена обрала білосніжну сукню з пишним низом та мереживними рукавами. Особливий образ співачка завершила довгою фатою і короною. А от вже на вечір Аліна Гросу змінила вбрання на приталену сукню з накидкою.

На весілля Аліна Гросу запросила чимало знаменитостей. Зокрема, телеведучу Катерину Осадчу, зіркову хресну Ірину Білик та її екс-партнера Дмитра Коляденка, співака Віталія Козловського та його менеджера Юлію Бакуменко, артиста Павла Зіброва. Українські селебритіз поділились романтичними знімками з молодятами.

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