В яскравій сукні та на підборах: Іванка Трамп побувала в Аргентині

Радниця президента США та його донька Іванка Трамп продовжує міжнародне турне країнами Південної Америки. Політик вже відвідала Колумбію, після чого завітала до Аргентини.

Іванка Трамп не боїться представляти Білий дім в інших країнах. Політик неодноразово здійснювала міжнародні поїздки сама, влаштовуючи зустрічі з впливовими колегами та очільниками держав. Наразі знаменита донька Дональда Трампа вирушила у заплановане турне Південною Америкою, де порушує питання права жінок та торговельної війни.

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5 вересня Іванка Трамп приїхала до міста Пурмамарке, що в Аргентині. Там вона зустрілась із губернатором Жерардо Моралесом та біженцями з Венесуели. У таборі мігрантів політик вручила гуманітарну допомогу та поспілкувалась з ними. А от серед урядовців Іванка Трамп презентувала проєкт, який допоможе розширити права та можливості жінок. На завершення візиту вона вирушила вулицями міста та відвідала крамниці, пекарні та виробництва з пошиття одягу, які очолюють аргентинки.

На особливу зустріч політик прийшла у блакитній сукні з яскравим квітковим принтом. Вбрання Іванка Трамп обрала з колекції Proenza Schouler, а його особливістю було чимале декольте, делікатно прикрите бантом. Замшеві туфлі на підборах завершили ефектний образ політика.

Цього разу Іванка Трамп вирішила зробити макіяж з акцентом на очі. Водночас прикраси з перлин додали до її вигляду ніжності.