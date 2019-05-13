В яскравому пальті та сонцезахисних окулярах: новий вихід королеви Єлизавети ІІ

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Яскравий вихід королеви Єлизавети ІІ
Яскравий вихід королеви Єлизавети ІІ / www.gettyimages.com

У 93 роки королева Великобританії не тільки бере участь в офіційних заходах, але й стежить за улюбленим кінним спортом. Так, днями Єлизавета ІІ переглянула змагання та відзначила найкращих спортсменів.

Після народження первістка принца Гаррі та Меган Маркл Її Величність перебуває у Віндзорі. Там королева Єлизавета ІІ оселилась у сусідньому маєтку від герцогів Сассекських та запланувала кілька офіційних заходів. Зокрема, монарх відзначила 200-річчя від дня народження королеви Вікторії, а 12 травня стала глядачем улюблених кінних перегонів. 

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Під час спортивної події Її Величність взяла участь у нагородженні знаменитого спортсмена Бойда Екселя. Саме ця подія дещо зміни вбрання королеви: вона змушена була змінити буденні пальта, що не привертають значну увагу громадськості, та хустини на більш вишуканий образ. 

Відтак перед камерами Єлизавета ІІ постала в ефектному пальті насиченого бірюзового кольору та капелюшку, підібраному під тон одягу. Витончені прикраси з королівської колекції, чорні рукавиці та взуття доповнили look Її Величності. Окрім цього, на спортивну подію монарх прийшла у сонцезахисних окулярах, що приголомшило прихильників, адже королева вкрай рідко обирає цей аксесуар модниць.

Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ у Віндзорі / Getty Images

Британська королева Єлизавета ІІ
Британська королева Єлизавета ІІ / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Єлизавета II
Джерело: LifeStyle 24
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