В яскравому плащі та без підборів: Меланія Трамп здивувала своїм образом

Зазвичай перша леді США обирає для офіційних зустрічей улюблені туфлі-човники на підборах. Проте цього разу Меланія Трамп надала перевагу зручним балеткам, що здивувало мережу.

Як відомо, 26 квітня перша леді США відзначила свій 49-ий день народження. Однак представниця Білого дому відмовилась від гучного свята, натомість взявши участь у ряді офіційних заходів. Дональд та Меланія Трамп в той день зустрічали делегацію із Японії – прем'єр-міністра Абе Сіндзо та його дружину Акі Абе.

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Під час кількаденного візиту японського високопосадовця президент США провів ряд запланованих перемовин. А от Меланія Трамп запропонувала Акі Абе неформальну розвагу: перша леді запросила знану японку на прогулянку. Спільно з гостею вона відвідала Вашингтонський монумент та Національний дендрарій США. Окрім цього, перша леді зробила невеличку екскурсію президентською резиденцією.

Для такого насиченого дня Меланія Трамп вирішила не одягати своїх улюблених туфель-човників, а надати перевагу зручним балеткам. До взуття перша леді США підібрала ефектну малинову сукню та плащ, який накинула собі на плечі.

Водночас дружина прем'єр-міністра постала перед камерами у стильному вбранні в японському стилі. Чорно-білу сукню Акі Абе доповнила туфлями на стійких підборах. Зазначимо, що як Меланія Трамп, так і її гостя виглядали розкішно.



Меланія Трамп з Акі Абе / Instagram / @alwaysmelania



Меланія Трамп у Вашингтоні / Instagram / @flotus



Екскурсія за участю Меланії Трамп / Instagram / @flotus