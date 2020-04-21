24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

В яскравому топі та лосинах: Ешлі Грем показала, як повертає форму після пологів

- Читать новость на русском
Емлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Модель plus-size та молода матуся Ешлі Грем на карантині не втрачає часу і активно працює над собою. Зірка опублікувала відео, де на свіжому повітрі займається спортом та повертає форму після пологів.

Карантин – це можливість приділити якомога більше часу собі та рідним. Саме цим і займається Ешлі Грем. Вона постійно піклується про сина та чоловіка. Також не забуває про себе та проводить фізичні тренування вдома. Буднями в ізоляції знаменитість ділиться на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Ешлі Грем показала тренування з маленьким сином на карантині: миле відео

Нагадаємо, 18 січня Ешлі народила сина. Вона поширювала фото під час вагітності і не перестає робити це після пологів. Проте зараз модель працює над собою та власним тілом. Це вона також не залишає без уваги.

Грем зняла відео свого тренування, де виконує різні вправи на килимку. У ролику позує в топі оранжевого кольору та сірих лосинах. Волосся вона зібрала у хвіст. Також одягнула сонцезахисні окуляри цікавої форми.

13 тижнів після пологів, і я починаю відчувати себе після народження дитини. Молоді мами, за скільки тижнів після пологів ви почали знову відчувати себе? Що вам допомагає?
– поцікавилася в публікації Ешлі. 

Для перегляду фото та відео гортайте ліворуч.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові батьки Ешлі Грем LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:02 За чим ви найбільше сумуєте на карантині: опитування
Уляна Журба
сьогодні 14:04 5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними: цікава добірка
Настя Сукач
сьогодні 13:02 Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус
Уляна Журба
сьогодні 12:02 Розкішний гардероб Єлизавети ІІ: що одягає королева
Юлія Гілей
20 квітня 17:21 Ідеальний вечір з дітьми: 7 цікавих фільмів, які сподобаються всій сім'ї
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин