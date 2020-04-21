В яскравому топі та лосинах: Ешлі Грем показала, як повертає форму після пологів

Модель plus-size та молода матуся Ешлі Грем на карантині не втрачає часу і активно працює над собою. Зірка опублікувала відео, де на свіжому повітрі займається спортом та повертає форму після пологів.

Карантин – це можливість приділити якомога більше часу собі та рідним. Саме цим і займається Ешлі Грем. Вона постійно піклується про сина та чоловіка. Також не забуває про себе та проводить фізичні тренування вдома. Буднями в ізоляції знаменитість ділиться на особистій сторінці в інстаграмі.

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Нагадаємо, 18 січня Ешлі народила сина. Вона поширювала фото під час вагітності і не перестає робити це після пологів. Проте зараз модель працює над собою та власним тілом. Це вона також не залишає без уваги.

Грем зняла відео свого тренування, де виконує різні вправи на килимку. У ролику позує в топі оранжевого кольору та сірих лосинах. Волосся вона зібрала у хвіст. Також одягнула сонцезахисні окуляри цікавої форми.

13 тижнів після пологів, і я починаю відчувати себе після народження дитини. Молоді мами, за скільки тижнів після пологів ви почали знову відчувати себе? Що вам допомагає?

– поцікавилася в публікації Ешлі.

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