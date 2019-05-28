В яскравому тренчі і туфлях: Меланія Трамп зустрілась з американськими військовими у Японії

Міжнародна поїздка Дональда і Меланії Трамп до Японії добігає кінця. Тому в останній день візиту до країни президентське подружжя вирішило навідати американців на військово-морській базі США, що розташована у місті Йокосука.

Сьогодні, 28 травня, у США відзначають особливий день – День пам'яті. Всі американці з сумом та пошаною згадують імена тих військових, які віддали своє життя під час служби. За традицією, у країні відбудеться урочистий молебень, який не зможуть відвідати Дональд і Меланія Трамп.

Читайте також: Сукня у стилі кімоно: Меланія Трамп показала особливий образ на зустрічі з імператором Японії

Компенсувати це президентське подружжя вирішило візитом до військово-морської бази у Японії, де їх зустріли прем'єр-міністр Сіндзо Абе та його дружина Акі. Як головнокомандувач, Дональд Трамп виступив перед американцями з натхненною промовою, в якій відзначив важливість відзначення Дня пам'яті. Не обійшов увагою він і японських військових, відвідавши есмінець JS Kaga, що був неподалік від бази.

Та не тільки важлива подія привернула увагу всіх світових ЗМІ, але й черговий ідеальний вихід Меланії Трамп. Перша леді США одягнулась досить по-весняному яскраво, що вразило всіх її прихильників. Так, перед камерами вона постала у білій сукні, помаранчево-білому тренчі та жовтих туфлях-човниках. Свою талію, як завжди, Меланія Трамп підкреслила поясом.



Дональд і Меланія Трамп в Японії / Getty Images



Яскравий образ Меланії Трамп / Getty Images

Та на цьому на цьому насичений графік Дональда і Меланії не завершився. Одразу після зустрічі з прем'єр-міністром Японії та американськими військовими представники Білого дому вирушили назад в Токіо, де провели завершальну зустріч з імператором Нарухіто.



Дональд і Меланія Трамп в імператорському палаці в Токіо / Getty Images