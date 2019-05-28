В яскравому тренчі і туфлях: Меланія Трамп зустрілась з американськими військовими у Японії

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Дональд і Меланія Трамп в Японії
Дональд і Меланія Трамп в Японії / www.gettyimages.com

Міжнародна поїздка Дональда і Меланії Трамп до Японії добігає кінця. Тому в останній день візиту до країни президентське подружжя вирішило навідати американців на військово-морській базі США, що розташована у місті Йокосука.

Сьогодні, 28 травня, у США відзначають особливий день – День пам'яті. Всі американці з сумом та пошаною згадують імена тих військових, які віддали своє життя під час служби. За традицією, у країні відбудеться урочистий молебень, який не зможуть відвідати Дональд і Меланія Трамп. 

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Компенсувати це президентське подружжя вирішило візитом до військово-морської бази у Японії, де їх зустріли прем'єр-міністр Сіндзо Абе та його дружина Акі. Як головнокомандувач, Дональд Трамп виступив перед американцями з натхненною промовою, в якій відзначив важливість відзначення Дня пам'яті. Не обійшов увагою він і японських військових, відвідавши есмінець JS Kaga, що був неподалік від бази. 

Та не тільки важлива подія привернула увагу всіх світових ЗМІ, але й черговий ідеальний вихід Меланії Трамп. Перша леді США одягнулась досить по-весняному яскраво, що вразило всіх її прихильників. Так, перед камерами вона постала у білій сукні, помаранчево-білому тренчі та жовтих туфлях-човниках. Свою талію, як завжди, Меланія Трамп підкреслила поясом. 

Дональд і Меланія Трамп в Японії
Дональд і Меланія Трамп в Японії / Getty Images

Яскравий образ Меланії Трамп
Яскравий образ Меланії Трамп / Getty Images

Та на цьому на цьому насичений графік Дональда і Меланії не завершився. Одразу після зустрічі з прем'єр-міністром Японії та американськими військовими представники Білого дому вирушили назад в Токіо, де провели завершальну зустріч з імператором Нарухіто. 

Дональд і Меланія Трамп в імператорському палаці в Токіо
Дональд і Меланія Трамп в імператорському палаці в Токіо / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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