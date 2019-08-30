В загадкових образах: Ріанна знялася для гонконгського Vogue

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Ріанна
Ріанна / Vogue Hong Kong

Знаменита барбадоська артистка та дизайнерка Ріанна, яку видання Forbes визнало найбагатшою співачкою у світі, знялася для серпневого випуску гонконгського глянцевого журналу Vogue і прикрасила відразу три обкладинки видання.

Ріанна знялася в об'єктиві фотографа Ханні Мун і з'явилася в ефектних образах на сторінках нового номера видання Vogue Hong Kong. Три обкладинки зі співачкою глянець опублікував на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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У підписі редактори видання назвали Ріанну іконою сучасної моди. На одному з фото зірка позує в яскравому жакеті від Louis Vuitton і сукні з колекції Alexander McQueen з квітковим принтом. На інших кадрах знаменитість знялася у стильних вбраннях від Дріса Вана Нотен.

Креативним директором зйомки стала fashion-директор глянцю Аня Зюрова.

Символ нашого часу і ікона стилю, Ріанна – наша вереснева кавер-стар. Її креатив і талант проявляється в симфонії візерунків, сфотографованих Ханною Мун для нашого свіжого номера,
– йдеться у підписі до фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Hong Kong (@voguehongkong)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Hong Kong (@voguehongkong)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue Hong Kong (@voguehongkong)

 

Більше фото Ріанни для Vogue Hong Kong: дивіться серію

Ріанна / Vogue Hong Kong

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ріанна Мода
Джерело: LifeStyle 24
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