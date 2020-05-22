Вагітна Alyosha оголосила, коли повернеться на сцену після пологів

Вже влітку співачка Alyosha стане мамою втретє. Якщо перші місяці вагітності зірки були насичені концертами та зйомками, то після появи на світ малюка вона планує поставити свою кар'єру на паузу. Проте артистка зізналася, що її декретна відпустка триватиме недовго. Вже в листопаді виконавиця повернеться на сцену.

Свою третю вагітність Alyosha оприлюднила наприкінці квітня. Одне з перших запитань, на яке публічно відповіла зірка, стосувалося продовження її музичної кар'єри. Тоді вона зізналася, що не боїться зникнути зі сцени та готова піти в декретну відпустку. На особистій сторінці в інстаграмі виконавиця оголосила, що її творча пауза після пологів триватиме лише до листопада 2020 року.

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Alyosha повернеться на сцену вже восени цьогоріч

В одному з дописів артистка оприлюднила нові дати концертів, які довелося перенести через пандемію коронавірусу та третю вагітність. Так, шанувальники зможуть насолодитися виступами Alyosha з середини листопада. Масштабний тур співачки триватиме до березня наступного року. Сама ж зірка аргументувала свою тривалу відсутність у шоу-бізнесі майбутньою появою на світ "третьої топольки".

Зараз вагітність та народження дитини постали на перший план, але це означає лише одне: моя жага співати для вас буде просто шаленою. Ми зустрінемося швидше, ніж вам може здатися,

– пояснила Alyosha.

Зіркова матуся переконана, що "головне покликання будь-якої жінки, яка любить свого чоловіка і кохана, – це дарувати життя". Саме народження нащадків, на думку Alyosha, є беззаперечним доказом взаємного бажання бути разом.

Що відомо про вагітність Alyosha?

Співачка стане мамою втретє вже влітку цьогоріч і планує народжувати в одному з пологових будинків Києва. Пара не планувала третьої вагітності, а коли дізналася про майбутнє поповнення, була спантеличена. Проте зараз як зірки, так і їхні сини – Марк і Роман – безмежно раді. Подружжя лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та Alyosha не розкриває стать малюка, проте відомо, що артист мріяв про двійню.

Alyosha не приховує, що нині навіть буденні турботи даються їй складно, адже чималий живіт суттєво ускладнює її рухи. Ще кілька місяців тому її графік був переповнений перельотами, концертами та зйомками. Тоді у неї постійно змінювався настрій, через що страждали всі ті, хто був поруч.