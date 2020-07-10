Популярна українська виконавиця Alyosha, перебуваючи на останніх тижнях вагітності, презентувала нову пісню та ліричне відео на неї. Перед третіми пологами вона подарувала шанувальникам композицію "НеВоНа".

Ролик зірка оприлюднила на офіційному ютуб-каналі. В описі до відео вона розповіла історію написання композиції і зазначила, що ідея для цього треку виникла у неї в київських заторах, коли настрій навіяв мелодію та слова.

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Виходити влітку з релізом не планувалося: робота над треком зайняла близько року, а постійні експерименти з саундом не дозволяли озвучити точних термінів,

– зізналася артистка.

Образи Alyosha в лірик-відео

Під час знімального процесу виконавиця змінила чотири образи. Вона поставала рудою, брюнеткою, блондинкою і з незвичайним для себе малиновим кольором волоссям. Заради ефектного ролику Alyosha наважилася на кардинальні зміни іміджу та неординарні експерименти. І їй вдалося приголомшити шанувальників та викликати активні обговорення навколо чергової роботи.

Alyosha – "НеВоНа": дивіться відео онлайн

Зірка розповіла, що у пісні йдеться не про її особисту історію, а ту, що навіяна спостереженнями та написана на основі реальних подій з життя реальних людей. Це історія про трохи дивні стосунки, де один партнер закохується у вигаданий образ замість того, щоб прийняти партнера таким, яким він є насправді.

За традицією, через якийсь час, такі відносини стають дуже "веселими" або припиняються зовсім. А люди втрачають дорогоцінний час даремно. Нехай вам пощастить знайти свою людину і прийняти його справжнім, вашим, рідним,

– прокоментувала співачка.