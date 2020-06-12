Популярна українська співачка Alyosha, яка втретє при надії, вперше показала фото, на якому позує разом зі своєю мамою. Зворушливий допис виконавиця зробила з нагоди дня народження найріднішої.

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) опублікувала чуттєву світлину на особистій сторінці в інстаграмі. Сьогодні, 12 червня, мама артистки святкує особливий день.

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Співачка Alyosha з мамою

Зірка поділилася архівною фотографією, де зображена разом із найріднішою людиною – Людмилою Кучер. На кадрі видно, що обоє жінок неймовірно схожі між собою. Вони мило усміхаються та виглядають неперевершено.

Мамусю! Твоя любов, твої обійми, твої зусилля і віра зробили мене тою, хто я є зараз: співачкою, дружиною, щасливою мамою. Люблю тебе більше, ніж неймовірно. З днем народження!

– написала в публікації співачка.



Співачка Alyosha з мамою / Instagram / @alyoshasinger

Нагадаємо, співачка Alyosha втретє вагітна від українського музиканта Тараса Тополі. Подружжя виховує двох синів – Романа і Марка, а тепер чекає на появу донечки.