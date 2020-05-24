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Вагітна Джамала поділилася ніжними фото з сином та попросила поради у прихильників

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Джамала з сином
Джамала з сином / Instagram / @jamalajaaa

Популярна українська співачка кримськотатарського походження Джамала перебуває на останніх місяцях вагітності. Зірка поділилася зворушливими світлинами із старшим синочком та запитала шанувальників, як вони розповідають своїм дітям, що скоро у них буде братик або сестричка.

Джамала активно готується до появи другої дитини на світ. Також вона пояснює своєму сину Еміру, якому зараз два рочки, що скоро народиться новий член їхньої сім'ї. Знаменитість опублікувала зворушливий допис на особистій сторінці в інстаграмі та попросила у прихильників, щоб вони розповіли, як готували старших дітей до народження молодших.

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Артистка попросила поділитися досвідом щодо того, як батьки розповідали своїм дітям про те, що скоро у них буде братик або сестричка. Також виконавиці цікаво, як дітки реагують на такі новини і що робити, щоб між ними не виникало ревнощів. 

Як син Джамали реагує на її другу вагітність?

Джамала зазначила, що він з великою цікавістю дивиться на її живіт. А коли вона каже, що там на нього чекає друг чи подруга, він говорить: "Відкрий!" Все логічно, адже в його віці вірять в те, що можна побачити чи доторкнутися руками. 

Співачка пригадала, що чула, як деякі батьки дарують старшим дітям подарунки від новонародженого, які символізують дружбу. 

А поки вона готується стати мамою вдруге, ділиться світлинами, на яких позує в особливому стані разом із Еміром.

Джамала

Джамала з сином Еміром / Instagram / @jamalajaaa

Джамала

Вагітна Джамала із 2-річним сином Еміром / Instagram / @jamalajaaa

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Батьки і діти Зіркові батьки Зіркові діти Джамала
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