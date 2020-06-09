Популярна українська співачка Джамала, яка перебуває на останньому місяці вагітності, позувала у чуттєвій фотосесії разом із чоловіком та сином.

На особистій сторінці Джамали в інстаграмі з'явилася серія зворушливих світлин. На них артистка зображена разом із чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим та синочком Еміром-Рахманом. Вона вирішила назавжди закарбувати ті миті, коли носить під серцем другу дитину.

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Фото Джамали з сім'єю

Дивовижні кадри були зроблені в полі. Сім'я позувала на траві на фоні неймовірно красивих краєвидів.

Для зйомки Джамала обрала яскраву сукню з квітковим принтом. Хоча вона була вільною, та гарно підкреслила чималий животик виконавиці. Поєднала таке вбрання із чорними черевиками. Джамала доповнила свій look капелюхом червого кольору, який також приміряв її син.

Волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі зробила ніжний макіяж з коричневою помадою на губах. Її шию прикрашала підвіска.

Сеїт-Бекір та Емір-Рахман позують у штанах та сорочках. Такі сімейні образи гармонійно доповнюють один одного та гарно поєднуються із атмосферою, де відбулася фотосесія.



Вагітна Джамала з чоловіком та сином / Instagram / @jamalajaaa



Син Джамали у капелюсі / Instagram / @jamalajaaa



Джамала з сім'єю знялися у чуттєвій фотосесії / Instagram / @jamalajaaa



Джамала з сином Еміром-Рахманом / Instagram / @jamalajaaa



Джамала з чоловіком та сином / Instagram / @jamalajaaa