Американська модель Джіджі Хадід вже у вересні цього року вперше стане мамою. 25-річна модель народить дитину від виконавця Зейна Маліка. Незважаючи на свою публічність, дівчина довго приховувала свій особливий стан і до 15 липня не демонструвала змін у фігурі.

Втім, під час інстаграм-ефіру Джіджі Хадід вперше показала свій великий округлий живіт. Модель перебуває на останніх місяцях вагітності, тому сім'я Хадід вже готується до довгоочікуваних пологів. Для матері Джіджі Йоланди внук або внучка буде першим, адже ні донька Белла, ні син Анвар ще не створили свої сім'ї.

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У відеоефірі модель не лише засвітила живіт у домашньому образі, а й показала, яких змін зазнало її обличчя. У Джіджі завжди було округліше лише, на противагу її сестри-моделі Белли, та милі щічки. Втім, зараз можна побачити помітно більшу вагу моделі, але від цього Джіджі стала ще милішою. Користувачі були у захваті від ефіру Хадід і з нетерпінням очікують наступних новин про її вагітність.

Що відомо про вагітність Джіджі Хадід?

25-річна модель перші місяці намагалась приховувати свою вагітність від бойфренда Зейна Маліка та навіть ходила модельними подіумами, будучи в статусі майбутньої матусі. Втім перші чутки про її вагітність з'явились у день народження зірки, яке відбулось 23 квітня. Саме тоді близьке оточення дівчини повідомило американським ЗМІ, що вона перебуває на 20 тижні вагітності. Тоді батьки майбутньої дитини ще не знали статі малюка.

Інформація про це підтвердилась через тиждень: першою про це повідомила мама Джіджі – Йоланда Хадід, яка не могла стримати емоцій від того, що вперше стане бабусею вже у вересні 2020 року. Згодом вагітність підтвердила і сама модель, яка не зізнавалась світу про очікування дитини через бажання більшої приватності, як це у 2018 році зробила Кайлі Дженнер. Інсайдери додають, що у Зейна та Джіджі народиться донька, однак пара офіційно не оголошувала про стать дитини.

Щодо колишнього соліста гурту One Direction Зейна Маліка і моделі Джіджі Хадід, то пара розірвала стосунки у 2018 році після трирічного роману. Але в День закоханих, 14 лютого 2020 року, Джіджі підтвердила відновлення стосунків, опублікувавши фото коханого на одній зі сторінок в інстаграмі. З того часу зірки жодним чином не афішували свої почуття і лише на день народження, коли з'явились чутки про вагітність, він вперше постав на її фотокартках в мережі.