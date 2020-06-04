Відома українська танцівниця та хореограф, переможниця проєкту "Танці з зірками 2018" Ілона Гвоздьова нещодавно зізналася, що чекає на появу другої дитини. Знаменитість навіть розсекретила, яке ім’я вони з чоловіком придумали для дитини.

Ілона Гвоздьова перебуває на п’ятому місяці вагітності. Помітно, що танцівниця дуже щаслива і ділиться зі своїми прихильниками новинами про своє самопочуття. Переможниця проєкту "Танці з зірками 2018" зазначає, що ще не знає з чоловіком статі своєї дитини, але варіанти для хлопчика та дівчинки вони вже придумали, інформує "КП в Україні".

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Як назве дитину Ілона Гвоздьова

Відомо, що про вагітність подружжя дізналося тоді, коли повернулися з відпочинку в Домінікані, тож імена придумали відповідні.

Ми з чоловіком обговорювали, як назвемо дитину. Оскільки ця прекрасна ситуація сталася в Домінікані, то вирішили, що якщо народиться хлопчик, то назвемо – Домінік, якщо дівчинка – Домініка. Ще чоловікові подобається ім'я Гаяна, мені воно не сильно імпонує. Думаю, що ми знайдемо компроміс,

– розповіла хореографиня.

Подружжя вже виховує донечку Валерію, якій скоро виповниться 5 років, втім мріють про появу хлопчика в сім’ї. За словами Ілони, для них найважливіше, аби дитина була щасливою і здоровою.



Сім'я Ілони Гвоздьової / Фото з Instagram

Як танцівниця дізналася про вагітність

Танцівниця в інтерв’ю також поділилася інтимним моментом про те, як дізналася про свою вагітність.

"Наполегливо два тижні поспіль майже через день робила тести, оскільки все моє нутро і материнське чуття підказувало, що життя в мені вже зародилася. Але підтвердження тому не отримувала. І коли не витримала і на третьому тижні пішла до гінеколога, отримала відповідь: "Так, ви вагітна", – розповіла Гвоздьова.

Зараз танцівниця продовжує танцювати та тренуватися. Її активність трохи зменшилася, але Ілона каже, що при першій вагітності вона танцювала аж до 9 місяця вагітності. Хореографиня зазначила,, що все зараз залежить від фізичного стану, але танцювати їй не заборонить ніхто, адже танці є дуже корисними. Вони позитивно впливають на нервову систему та психологічний стан.



Ілона Гвоздьова на відпочинку в Домінікані / Фото з Instagram