Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко готується до своїх перших пологів, тому намагається всьому світу показати результати зміни своєї фігури.

31-річна дівчина з Коломиї, що на Івано-Франківщині, показала зміни у своїй фігурі на фотографії в інстаграмі. Там дівчина зручно умостилась на підлозі гардеробної, де одягнула лише білу спідню білизну.

До теми "Міс Україна 2011" Олеся Стефанко вагітна: фото

Варто додати, що під час вагітності Олеся виглядає просто відмінно, а на її тілі не можна побачити зайвих кілограмів, які би їй довелось позбуватись після пологів. Цьому сприяють щоденні тренування, яких часто дотримуються моделі під час вагітності. Вона тричі на тиждень займається спортом, проте уникає стрибків та вправ на прес.

Зірка перебуває у Маямі, де живе з коханим та народжуватиме свого первістка. Яка стать у дитини – невідомо. Майбутнього малюка Олеся Стефанко народить від білоруського підприємця Сергія Алісєєнка, з яким одружилась у 2016 році після двох років стосунків.