Нідерландська модель та одна з "ангелів" Victoria's Secret вагітна первістком. 24-річна Ромі Стрейд показала фігуру в пікантному мереживному боді та зізналася, як зросла її майбутня дитина. За словами зірки, зараз крихітка розміром з авокадо.

Відвертим фото модель поділилася в інстаграм-профілі. Лише наприкінці травня Ромі Стрейд оголосила про свою першу вагітність після тривалої боротьби з безпліддям, а зараз сміливо хизується округлим животиком у пікантних вбраннях, які підкреслюють зміни її тіла.

До теми Після лікування безпліддя модель Ромі Стрейд вперше вагітна: фото

Так, знаменитість позувала поблизу свого будинку. На ній мереживне боді ніжно-рожевого кольору, підкреслює пишні груди. Ромі Стрейд обрала світлі джинси зі старого гардеробу, які, очевидно, замалі через зміни фігури, тому вона залишила їх розстібнутими. Зірка також накинула довгий кардиган молочного кольору, а руку поклала на живіт, акцентуючи на вагітності.

24-річна Ромі Стрейд наразі не розсекречує термін вагітності. Проте модель зізналася, що крихітка всередині неї вже розміром з авокадо. До слова, саме цей фрукт її улюблений. Таких розмірів дитина досягає на 16 тижні вагітності, тому можна припустити, що зірка виношує малюка близько чотирьох місяців, а мамою стане вже наприкінці осені.

Нагадаємо, що батьком дитини став Лауренс ван Леейвен, з яким Ромі Стрейд одружилася 2018 року після 8 років стосунків. Пара разом ще зі школи, тому про появу спільної дитини закохані мріють давно.