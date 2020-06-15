Популярна українська співачка Світлана Тарабарова на карантині багато часу приділяє спілкуванню із синочком. Вона показала відео, де малює разом із маленьким Іваном.

На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явилося відео, яке замилувало мережу. Зірка показала, як розважає Івана на карантині.

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Світлана Тарабарова малює з сином

Виконавиця вже показувала шанувальникам, як з Іваном ліпила фігурки з пластиліну. Тоді хлопчик намагався з'їсти його. Тепер виконавиця поширила в мережі ролик, де разом із синочком малювала сонечко. Івану 9 вересня виповниться 2 роки і йому, так само, як іншим дітям в такому віці, дуже подобається дізнаватися щось нове.

Спершу, зіркова матуся намалювала контури фігури простим олівцем. Потім показала сину, як потрібно розмальовувати. Він брав фарбу на палець та водив ним по аркуші паперу. Таке заняття неабияк припало Івану до душі, тому після того, як він завершив свій малюнок, вирішив зробити мамі макіяж цими ж фарбами.

Наприкінці відео Тарабарова показала, як син прибирає після себе. Вона з дитинства привчає його до чистоти та охайності.

Ліпити, малювати, навіть аплікацією займатися ми почали досить раненько, до року, здається. Івану подобається, а мамі – тим більше. Давайте разом знаходити позитив у простих речах і ділитися ним у соціальних мережах,

– звернулася до шанувальників співачка.