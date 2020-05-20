Вагітна Світлана Тарабарова показала, як готується до Дня вишиванки: чарівне фото

Відома українська виконавиця Світлана Тарабарова готується до Дня вишиванки, який вся країна святкуватиме вже завтра, 21 травня. Зірка поділилася чарівним фото, де постала у національному вбранні.

Вчора, 19 травня, Світлана Тарабарова розсекретила свій особливий стан. Вона очікує на народження другої дитини. Тепер артистка не приховує це і сміливо публікує світлини, де показує округлий животик. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося чергове яскраве фото.

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Світлана багато уваги у своїй творчості приділяє темі України. Вона звертається у своїх піснях до захисників, які захищають кордони. Підтримує рідний народ у непростий час. Також Тарабарова і її сім'я поважають українські традиції на свята.

Вишиванка Світлани Тарабарової

Напередодні Дня вишиванки знаменитість похизувалася фотографією у національному вбранні. Вона позувала перед камерою у вишиваній сукні білого кольору та з чорними рукавами, на яких бачимо орнамент в оранжево-блакитних кольорах. Волосся артистка вклала рівно, а на обличчі зробила легенький макіяж.

Для мене вишиванка – не просто сукня. Це оберіг,

– написала в дописі співачка.



Вагітна Світлана Тарабарова у вишиванці / Instagram / @tarabarova

Що відомо про другу вагітність Світлани Тарабарової?

Світлана Тарабарова та її чоловік і продюсер Олексій Бондар очікують на появу другої дитини. Про це виконавиця розповіла, опублікувавши чуттєві світлини на інстаграм-сторінці. Вона намагалася приховати свій особливий стан від сторонніх очей і варто зазначити, що їй це вдалося. Та вчора, 19 травня, виконавиця вирішила поділитися із шанувальниками неймовірно радісною новиною.

Вперше зірка стала мамою 9 вересня 2018 року. Тоді у подружжя Світлани та Олексія народився син Іван.