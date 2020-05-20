Вагітна Світлана Тарабарова показала, як готується до Дня вишиванки: чарівне фото
Відома українська виконавиця Світлана Тарабарова готується до Дня вишиванки, який вся країна святкуватиме вже завтра, 21 травня. Зірка поділилася чарівним фото, де постала у національному вбранні.
Вчора, 19 травня, Світлана Тарабарова розсекретила свій особливий стан. Вона очікує на народження другої дитини. Тепер артистка не приховує це і сміливо публікує світлини, де показує округлий животик. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося чергове яскраве фото.
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Світлана багато уваги у своїй творчості приділяє темі України. Вона звертається у своїх піснях до захисників, які захищають кордони. Підтримує рідний народ у непростий час. Також Тарабарова і її сім'я поважають українські традиції на свята.
Вишиванка Світлани Тарабарової
Напередодні Дня вишиванки знаменитість похизувалася фотографією у національному вбранні. Вона позувала перед камерою у вишиваній сукні білого кольору та з чорними рукавами, на яких бачимо орнамент в оранжево-блакитних кольорах. Волосся артистка вклала рівно, а на обличчі зробила легенький макіяж.
Для мене вишиванка – не просто сукня. Це оберіг,
– написала в дописі співачка.
Вагітна Світлана Тарабарова у вишиванці / Instagram / @tarabarova
Що відомо про другу вагітність Світлани Тарабарової?
Світлана Тарабарова та її чоловік і продюсер Олексій Бондар очікують на появу другої дитини. Про це виконавиця розповіла, опублікувавши чуттєві світлини на інстаграм-сторінці. Вона намагалася приховати свій особливий стан від сторонніх очей і варто зазначити, що їй це вдалося. Та вчора, 19 травня, виконавиця вирішила поділитися із шанувальниками неймовірно радісною новиною.
Вперше зірка стала мамою 9 вересня 2018 року. Тоді у подружжя Світлани та Олексія народився син Іван.