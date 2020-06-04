Українська співачка Світлана Тарабарова чекає на появу другої дитини. А поки що вона насолоджується кожною миттю, проведеною із синочком Іваном. Зірка показала, як ліпила фігурки з пластиліну разом із сином.

Світлана Тарабарова на карантині багато часу приділяє спілкуванню з прихильниками. Вона проводила онлайн-концерти, щоб розважити шанувальників на ізоляції, а також показувала свої будні. Нещодавно артистка зізналася, що вдруге при надії та показала фото з чималим животиком. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилося кумедне відео, де виконавиця постала разом із синочком.

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Світлана Тарабарова ліпить із сином

Івану 9 вересня виповниться два роки і він, як і більшість дітей в такому віці, любить дізнаватися щось нове. Разом із зірковою матусею хлопчик ліпив із пластиліну кольорового сніговика та яскраве сонечко.

Проте не обійшлося без цікавих моментів. Синочок Тарабарової захотів дізнатися, який на смак цей пластилін та спробував з'їсти його. Світлана забрала пластилін в Івана та з усмішкою пояснила, що йому все цікаво і подібним чином закінчуються їхні розваги.

Зірка постала на відео у стильному вбранні, яке гарно підкреслило її животик.

Друзі, просто хочемо ділитися позитивом, якого зараз нам всім так не вистачає. Давайте разом намагатися знаходити радість у простих речах. А ваші діти теж намагаються з'їсти пластилін?

– запитала артситка у підписників.