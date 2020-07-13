Популярна українська співачка Світлана Тарабарова перебуває на останніх місяцях вагітності. Поки зірка чекає на появу другої дитини, вона ділиться з шанувальниками милими роликами, на яких показує свого первістка Івана.

Днями на особистій інстаграм-сторінці артистки з'явився зворушливий ролик. Вона показала, як її маленький син Іван допомагає у прибиранні. Зірка зазначила, що у неї росте помічник.

Читайте також У лляному смарагдовому комбінезоні: вагітна Світлана Тарабарова побувала в лісі – милі фото

У дописі виконавиця написала, що прихильники давно просили її зробити спеціальну рубрику, у якій розповідатиме про Івана та показуватиме його. Світлана дослухалася до прохань і вже оприлюднила перше відео.

Зіркова матуся зазначила, що вона з дитинства привчає сина бути свідомим, допомагати батькам, прибирати. Особливо, коли він сам щось розлив чи насмітив. Вона зізналася, поки що все виходить і сподівається, що так буде й далі.

Тарабарова запитала підписників, чи дозволяють вони своїм дітям бути самостійними. Вона вважає, що це дуже важливо. Не потрібно боятися, навіть якщо вони зроблять щось не так. Це все їхній власний досвід, який і є власним скарбом.