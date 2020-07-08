Українська співачка Світлана Тарабарова перебуває в очікуванні другої дитини. І, за прикладом своїх голлівудських колег, зірка не відмовилась від пікантної зйомки під час вагітності.

Сімейне фото Світлани Тарабарової

Знімком артистка поділилась на інстаграм-сторінці та одразу ж розбурхала мережу. Перед камерою вагітна Світлана Тарабарова постала топлес та у літніх штанах. Груди співачка прикрила руками.

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Однак світлина все ж зачарувала прихильників Світлани Тарабарової, адже це було миле сімейне фото. На чорно-білому кадрі було видно, як чоловік знаменитої українки став на коліна перед нею, тримаючи на шиї їхнього сина Івана. Олексій Бондар ніжно поцілував дружину у живіт, що зворушило всіх користувачів мережі.

Цікаво, що світлина з'явилась у блозі Світлани Тарабарової не випадково. 9 липня в Україні відзначають День родини, тому артистка таким знімком привітала всіх зі святом.



Світлана Тарабарова позувала топлес на останніх місяцях вагітності / Фото Instagram / @tarabarova

Що відомо про другу дитину Тарабарової

Про очікування другої дитини Світлана Тарабарова розповіла прихильникам 19 травня. Тоді артистка опублікувала у мережі фото з округлим животом та закликала всіх підписниць, які теж вагітні, насолоджуватись цим часом та пам'ятати, що вони – найкрасивіші.

Стать другої дитини подружжя поки не розсекречує. Однак відомо, що нащадок Світлани Тарабарової та Олексія Бондара почне життя у новому їхньому будинку. Пара придбала особняк на Київщині та вже почала облаштовувати його.



Світлана Тарабаров з чоловіком придбали будинок / Фото Instagram / @tarabarova