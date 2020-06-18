Українська співачка Світлана Тарабарова вдруге при надії. Поки вона чекає на появу малюка, готує синочка Івана до народження братика або сестрички. Зірка поділилася зворушливим фото з первістком та попросила поради у шанувальників.

Чуттєвий кадр з'явився на особистій сторінці Світлани Тарабарової в інстаграмі. Артистка попросила у прихильників, щоб вони поділилися досвідом, як готували первістків до того, що скоро з'явиться ще один член сім'ї.

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Фото Світлани Тарабарової з сином

Виконавиця оприлюднила чуттєвий чорно-білий знімок, на якому позує разом із синочком. Вона зображена у чорному бюстгальтері та білій розстебнутій сорочці. Зірка з ніжністю дивиться на свій вагітний животик. Іван однією рукою доторкається до животика матусі, де вона носить його братика або сестричку.

Що Тарабарова написала в дописі?

Співачка попросила у прихильників поради. Вона запитала, як підготувати первістка до появи братика чи сестрички. Вона знає, що серед її підписників є мами, батьки, які вже мають такий досвід.

Мені дуже потрібні ваші поради, лайфхаки, як підготувати Івана з мінімальним стресом. Знаю вже багато історій від знайомих, коли у старших дітей з'являються ревнощі, починаються психологічні проблеми. Ми б дуже хотіли уникнути цього, адже Іван ще такий маленький,

– зазначила Світлана.

Вона чекає коментарів на цю тему, адже це дуже важливо.