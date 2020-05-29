Популярна українська співачка Світлана Тарабарова нещодавно розповіла громадськості про свою другу вагітність. Тепер артистка поділилася списком рис характеру, які найбільше цінує в людях. На перше місце виконавиця поставила ввічливість.

Світлана Тарабарова часто ділиться своїми думками із шанувальниками. Вона неодноразово спілкувалася з ними у прямих ефірах, а на її особистій сторінці в інстаграмі з'явився черговий допис, у якому вона розповіла, що найбільше цінує в людях та які якості розвиває в собі.

Читайте також: Була божевільна паніка: Світлана Тарабарова розповіла про другу вагітність в період пандемії

Ідеальних людей не існує, проте кожен із нас намагається бути якомога кращим для тих, кого любить. Необхідно піклуватися про те, щоб ми володіли тими якостями, які прагнемо бачити у інших людях. Тими, які ми поважаємо у своїх рідних та тих, ким захоплюємося. Світлана Тарабарова вирішила розсекретити ті риси людського характеру, які викликають у неї довіру до інших.

Риси характеру, які поважає в людях Світлана Тарабарова: