Популярна співачка Світлана Тарабарова насолоджується відпочинком. Разом із чоловіком та сином вона відправилася до одного з українських міст, яке поки що не розсекречує.

Артистка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі фото та відео з мандрівки. На кадрах вона позує разом із маленьким синочком Іваном.

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Світлана Тарабарова у мандрівці

Виконавиця вирішила відпочити від повсякденної метушні та відправилася у мандрівку. Оскільки кордони ще закриті, то вона вивчає мальовничі куточки батьківщини.

Світлана зображена у білій футболці та штанах. Волосся зібрала у хвіст. Серед аксесуарів обрала сонцезахисні окуляри та мінімалістичні сережки. На обличчі зробила легкий макіяж. У руках знаменитість тримає сина.

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У дописі артистка зізналася, що дуже любить подорожувати, особливо Україною. Вона показала дивовижні моменти, де зображена на катері. Зірка закликала шанувальників відвідати місця, які їх надихають, і показати їх один одному.