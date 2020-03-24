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Вагітна акторка Мішель Вільямс таємно вийшла заміж, – ЗМІ

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Мішель Вільямс вийшла заміж / besthqwallpapers.com

Голлівудська акторка Мішель Вільямс вийшла заміж за режисера Томаса Кайла. Зіркова пара влаштувала закриту церемонію у колі найближчих родичів.

Як повідомляє Us Weekly, днями закоханих помітили папараці. Мішель Вільямс і Томас Кайл красувались перед камерами з обручками, що свідчило про їхнє таємне весілля. Коли саме відбулась урочиста подія, поки невідомо.

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Освідчився Томас Кайл одразу після того, як дізнався про вагітність коханої. Для нього ця дитина буде первістком, водночас Мішель вже має доньку від легендарного Гіта Леджера.


Мішель Вільямс вийшла заміж / Page Six

Як відомо, після смерті оскароносного актора Мішель Вільямс не наважувалась мати інші стосунки. Тільки після 10 років самотності вона закрутила роман із композитором Філом Ельверумом. Однак їхній шлюб не був довготривалим: вже у 2019-му пара розлучилась. 

З режисером Томасом Кайлом Мішель познайомилась на знімальному майданчику. Вони разом працювали над серіалом Fosse / Verdon, який був номінований на премії "Еммі" та "Золотий глобус". Симпатія стрімко переросла у кохання, тому знаменитості вирішили оселитись в одному будинку. Мішель і Томас не коментують особисте життя пресі, однак інсайдери з їхнього близького оточення запевняють, що нарешті Мішель Вільямс щаслива. 

Вони дуже щасливі і в захваті від того, що невдовзі матимуть дитину,
– розповів інсайдер.


Мішель Вільямс і Том Кайл очікують на появу дитини / REX

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові весілля
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