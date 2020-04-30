Вагітна Alyosha зізналася, де буде народжувати третю дитину

Українська співачка чекає на народження третьої дитини. Alyosha розкрила, що першим про її вагітність дізнався старший син Роман, адже у той час чоловіка Тараса Тополі не було поряд. Виконавиця планує народжувати малюка в одному з пологових будинків Києва.

Зіркова українська родина вже влітку отримає статус багатодітної та вітатиме третього нащадка. Для ТСН.ua Alyosha розкрила подробиці своєї вагітності та вкотре наголосила, що як чоловік, так і молодші діти безмежно раді майбутньому поповненню.

До теми Офіційно: співачка Alyosha і Тарас Тополя втретє стануть батьками

Співачка зізналася, що планує народжувати в Києві. На це рішення зірки жодним чином не повпливала пандемія коронавірусу та закриття кордонів. Вона прагне якомога швидше відчути підтримку близьких. Зірка не стала розкривати, який пологовий будинок столиці вона обрала.

Це не тому, що карантин, закриті кордони. Просто хочеться скоріше повернутися додому до дітей і рідних,

– пояснила Alyosha.

Крім того, виконавиця розсекретила, хто з родини перший дізнався про її вагітність. Як з'ясувалося, першим став не чоловік, а старший 7-річний син Роман. "У день, коли я дізналася, що вагітна, Тарас був в роз'їздах у справах. Тому першим повідомила Роману", – розповіла Alyosha. Вона заздалегідь запитала нащадка, як він поставиться до появи молодшої дитини, а той відповів, що буде радий і готовий з усім допомагати. Натомість коханого зірка ощасливила вже ввечері й підійшла до цього значно лаконічніше: "Чекаємо третього".

Нагадаємо, раніше співачка зізналася, що її чоловік хотів двійню. Alyosha наголосила, що дізналася про третю вагітність у той час, коли її музична кар'єра була переповнена перельотами, концертами та зйомками. Тому майбутня багатодітна матуся не приховувала: тішилася тому, що під час насиченого графіку їй судилося виношувати лише одного малюка.